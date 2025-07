Caldo il climatologo Mercalli | Calo termico nel fine settimana Mediterraneo tropicalizzato le ondate non esisteranno più

Luca Mercalli, noto climatologo e presidente, ci mette in guardia: il clima mediterraneo si sta tropicalizzando, portando un caldo esteso e intenso. Le ondate di calore tradizionali sembrano scomparire, sostituite da una lunga estate rovente e più violenta. Gli eventi estremi diventeranno sempre più frequenti, lasciandoci con un'estate che sembra non voler finire. È il momento di riflettere sulle sfide che ci attendono e di agire per il nostro futuro.

«Eventi estremi più frequenti e più violenti. Una volta si parlava di ondate. Ora è un?unica, lunga estate rovente». Luca Mercalli, climatologo, presidente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Caldo, il climatologo Mercalli: «Calo termico nel fine settimana. Mediterraneo tropicalizzato, le ondate non esisteranno più»

In questa notizia si parla di: climatologo - mercalli - ondate - caldo

Il climatologo Luca Mercalli a Cesena: "C'è chi ha avuto 3 alluvioni in un anno e mezzo. Green deal dimenticato, si pensa alle armi" - Il climatologo Luca Mercalli è a Cesena per un talk al cinema Eliseo sui "Cambiamenti climatici ed eventi estremi: cosa ci riserva il futuro?".

Caldo, il climatologo Mercalli: «Calo termico nel fine settimana. Mediterraneo tropicalizzato, le ondate non e; Luca Mercalli: «I mille metri non bastano più per difendersi dal caldo»; “Senza tagli alle emissioni tutto questo sarà solo l'antipasto”. La precoce ondata di calore e i paragoni con giugno 2003, Mercalli: “Questione climatica oggi non interessa più”.

Caldo, il climatologo Mercalli: «Mediterraneo tropicalizzato, le ondate non esisteranno più» - «Eventi estremi più frequenti e più violenti. Lo riporta ilmattino.it

Caldo, allarme mondiale. Mercalli: “Zero termico a 5.100 metri, un’anomalia assoluta” - “Sono avvertimenti che il clima ci manda: dobbiamo cambiare approccio all’uso della natura”. Riporta quotidiano.net