Daniel Nilsson arrestato la fidanzata rompe il silenzio | cosa salta fuori

L’arresto di Daniel Nilsson, il celebre “Bonus” di Avanti un Altro, ha scosso il mondo dello spettacolo. La sua fidanzata rompe il silenzio, svelando dettagli inaspettati su una vicenda che sta catturando l’attenzione dei media italiani. Prima di finire in prima pagina per motivi giudiziari, Nilsson era conosciuto per la sua simpatia e il passato sportivo. Ora, emergono nuovi aspetti di questa intricata vicenda, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Personaggi TV. Prima di finire in prima pagina per motivi giudiziari, Daniel Nilsson era noto al pubblico italiano come il celebre “Bonus” del programma Avanti un Altro. Classe 1979, di origine svedese, Nilsson è arrivato nel mondo dello spettacolo dopo una carriera sportiva interrotta da un brutto infortunio. Promessa dell’hockey, si è laureato in economia e ha poi lasciato la Svezia per volare in Australia, dove ha iniziato a lavorare come modello. È stato proprio il lavoro da modello a portarlo a Milano, dove ha iniziato una nuova fase della sua vita, fatta di shooting fotografici, passerelle e apparizioni televisive. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Daniel Nilsson arrestato, la fidanzata rompe il silenzio: cosa salta fuori

È finito in manette Daniel Nilsson, 45 anni, svedese, noto al pubblico italiano come il "Bonus" del quiz televisivo Avanti un Altro, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Al culmine di una violenta lite ha preso a schiaffi la fidanzata nel centro di Breuil-