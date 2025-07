Marotta conferma | Lautaro parlava di Calhanoglu Questo è lo spirito giusto Il durissimo attacco del capitano dell’Inter

Lautaro Martinez, con parole ferme e decise, ha alzato la voce dopo l’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club, lasciando trasparire il suo spirito di leadership. Il messaggio è chiaro: chi desidera restare nella squadra, deve dimostrarlo con impegno, mentre chi pensa di andarsene, faccia le valigie. La sua determinazione rappresenta il cuore pulsante di un’Inter che non si arrende e punta a ripartire più forte che mai.

“Il messaggio deve essere chiaro: chi vuole restare deve restare, chi non vuole restare deve andare via “. Non usa giri di parole Lautaro Martinez dopo l’eliminazione dell’Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club per 0-2 contro il Fluminense. Non fa nomi, ma nelle dichiarazioni a Dazn c’è leadership, c’è l’essenza dell’essere capitano fuori dal campo e c’è l’atteggiamento di chi vuole continuare a vincere in nerazzurro. “Voglio lottare per obiettivi importanti, questa è una maglia importante e questo deve essere il messaggio. Per rimanere in alto e portare trofei dobbiamo avere voglia, questo è il messaggio “, ha dichiarato l’attaccante argentino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it