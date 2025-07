MAC Cosmetics apre in Cina una boutique sensoriale ispirata a un pianoforte | il make-up diventa musica

MAC Cosmetics apre in Cina una boutique sensoriale ispirata a un pianoforte, trasformando il make-up in musica. Immaginate uno spazio dove i sensi si fondono in un’esperienza multisensoriale, facendo del beauty un’arte da vivere e condividere. Nella suggestiva cornice della Deji Plaza di Nanchino, il nuovo flagship store diventa un palcoscenico di creatività e emozioni, dando vita a un mondo in cui il trucco si ascolta e si sente — pronto a rivoluzionare il modo di vivere la bellezza.

Cosa succede quando il mondo del make-up incontra l'arte musicale in uno spazio avvolgente e multisensoriale? Succede che nasce un luogo dove il beauty non si limita più a essere un'esposizione di prodotti, ma diventa esperienza, narrazione, immaginazione. È quello che ha fatto MAC Cosmetics in Cina, scegliendo la Deji Plaza di Nanchino — uno dei centri commerciali di lusso più iconici del paese — per inaugurare un flagship store dal design sorprendente, che trasforma il concetto di retail in qualcosa di completamente nuovo.

