Caldo record in Italia | le ordinanze regionali per far fronte all' emergenza

Tra le limitazioni segnaliamo lo stop al lavoro all'aperto nelle ore più calde e i mezzi gratis all'alba per gli over 70. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Caldo record in Italia: le ordinanze regionali per far fronte all'emergenza

In questa notizia si parla di: caldo - record - italia - ordinanze

Caldo record in città, i 10 consigli per combattere l'afa ed evitare rischi - Con l'arrivo di temperature record e ondate di calore intense, la salute di tutti è in pericolo. Per proteggerci e affrontare al meglio questa stagione torrida, ecco i 10 consigli essenziali degli esperti di Arpae, fondamentali per ridurre i rischi e vivere l’estate in sicurezza.

Il caldo intenso ha investito tutta l'Europa, con temperature record oltre i 40 gradi dalla Francia alla Germania, dalla Grecia alla Spagna. In Italia le Regioni cercano di prevenire i malori di chi lavora all'aperto. In Lombardia, dal 2 luglio e al 15 settembre, sarà vi Vai su Facebook

Caldo record in Italia: le ordinanze regionali per far fronte all'emergenza; La Lombardia e altre 12 Regioni fermano i lavori all'aperto per il caldo record | Temperature sopra i 40 gradi in mezza Europa; Caldo record, stop ai lavori all’aperto dalle 12.30 alle 16. Dalla Lombardia alla Campania le ordinanze delle regioni.

Clima estremo in Italia, caldo record e violenti temporali al nord - Oggi 1 luglio le città da bollino rosso indicate dal bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore sono 17 sulle 27 considerate. Riporta tg.la7.it

Caldo record, stop ai lavori all’aperto dalle 12.30 alle 16. Dalla Lombardia alla Campania le ordinanze delle regioni - Le ordinanze hanno l’obiettivo di tutelare i lavoratori che praticano un’attività ad elevato sforzo fisico in settori come cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e settore della lo ... Si legge su italiaoggi.it