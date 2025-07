I Wolfmother tornano in Italia | appuntamento al Comfort Festival di Cinisello Balsamo

Preparati a vivere un'esperienza unica: i Wolfmother tornano in Italia per il Comfort Festival di Cinisello Balsamo il 9 luglio 2025! La band australiana, iconica del rock psichedelico, promette di infiammare il palco con il loro sound potente e coinvolgente, portando sul palco la magia degli anni Duemila. Non perdere questa occasione di riaccendere i ricordi e scoprire dal vivo un rock senza tempo!

Il 9 luglio 2025, il Parco Villa Casati Stampa di Cinisello Balsamo si trasformerĂ in un tempio del rock psichedelico quando i Wolfmother calcheranno il palco del Comfort Festival. La band australiana, guidata dal vulcanico Andrew Stockdale, promette di regalare una serata indimenticabile agli appassionati di rock che hanno fatto la storia degli anni Duemila. L’esplosione dei primi anni duemila. Andrew Stockdale, Chris Ross e Myles Heskett formarono i Wolfmother nel 2004, dopo diversi anni passati a suonare insieme. Era il momento giusto per una band che avrebbe ridefinito il panorama rock internazionale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - I Wolfmother tornano in Italia: appuntamento al Comfort Festival di Cinisello Balsamo

wolfmother - comfort - festival - cinisello

