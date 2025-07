Il ministro Musumeci a Latina | Città simbolo di valori e di architettura

Il ministro Musumeci a Latina, città simbolo di valori e bellezza architettonica, ha espresso il suo entusiasmo per la resilienza e l’energia della comunità locale. “Mi sono innamorato di questa città,” ha dichiarato, “perché dimostra che con sacrificio e determinazione si può cambiare il destino.” Un approccio che ispira e motiva, e che sarà al centro dei due importanti eventi in programma, segnando un momento di orgoglio e rinascita per tutta la comunità.

“Mi sono innamorato di questa città, per la capacità reattiva che ha avuto e soprattutto perché è la prova provata che la volontà dell’uomo, nel sacrificio e nel lavoro, può invertire un destino, con ben altre prospettive. Sono davvero contento di essere qui, per due eventi: il 93esimo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: città - ministro - musumeci - latina

Doppio appuntamento con il ministro Roccella in città, FdI: "Forte segnale di attenzione" - Il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, torna a Pescara per un doppio appuntamento.

Il Ministro Musumeci in Piazza del Popolo per l’inaugurazione di Basket in Piazza - Trofeo Città di Latina Vai su Facebook

https://latinaquotidiano.it/torna-il-trofeo-citta-di-latina-lunedi-linaugurazione-col-ministro-musumeci/… #TrofeoCittàDiLatina #SportLatina #Basket #Padel #Volley #NelloMusumeci #Latina #Inclusività #EventiLatina #VincenzoDAmico #LucianoMarinelli Vai su X

Il ministro Musumeci a Latina: Città simbolo di valori e di architettura; Basket in Piazza, l’Arena conquista anche il ministro Musumeci; La visita del Ministro Musumeci: Mi sono innamorato di Latina e della piazza razionalista.