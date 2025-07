Trump attacca Elon Musk | Senza sussidi statali chiuderebbe bottega e tornerebbe in Sudafrica

Donald Trump torna protagonista sulle scene con una dichiarazione tagliente su Elon Musk, accusandolo di dipendere troppo dai sussidi statali per mantenere le sue imprese a galla. In un post su Truth Social, l’ex presidente mette in discussione il futuro del miliardario sudafricano, suggerendo che senza il sostegno pubblico Musk potrebbe dover tornare in Sudafrica. La questione apre un acceso dibattito sul ruolo dei sussidi nelle innovazioni tecnologiche e sulla vera autonomia dei grandi imprenditori.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rompe definitivamente con Elon Musk, l’ex alleato diventato ora uno dei suoi più aspri critici. In un post pubblicato su Truth Social, Trump ha lanciato un duro attacco al miliardario sudafricano, alludendo alla possibilità che Musk possa essere costretto a “chiudere bottega” senza i generosi sussidi federali destinati al settore delle auto elettriche. “Elon Musk sapeva, molto prima di sostenere con tanto vigore la mia candidatura alla presidenza, che mi opponevo fermamente all’obbligo di veicoli elettrici. È ridicolo, ed è sempre stato un tema centrale della mia campagna”, ha scritto il presidente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump attacca Elon Musk: “Senza sussidi statali, chiuderebbe bottega e tornerebbe in Sudafrica”

In questa notizia si parla di: musk - trump - elon - sussidi

Elon Musk sogna in grande dopo la rottura con Trump: «Fondo un nuovo partito». L’alternativa? «Impeachment e JD Vance presidente» - Elon Musk, fresco di rottura con Donald Trump, si lancia in un audace progetto politico: fondare un nuovo partito che rappresenti l’80% della popolazione americana nel centro.

Donald #Trump fulmina Elon #Musk: “Dovremmo rivedere i sussidi alle sue aziende, senza…” #usa #1luglio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/esteri/2025/07/01/news/donald-trump-elon-musk-sussidi-aziende-risparmio-soldi-governo-sudafrica-lite-4320946 Vai su X

Elon Musk ha annunciato, tramite un post sui social, l’intenzione di dismettere la navetta spaziale Dragon di SpaceX, in risposta diretta alle dichiarazioni del presidente Donald Trump. Il presidente, intervenendo sulla piattaforma Truth, aveva affermato che il Vai su Facebook

Musk, Trump minaccia di togliergli i sussidi: Lo rimando in Sudafrica; E se Musk resta senza sussidi? Le minacce (velate) di Trump all'ex amico; Trump contro Musk: è l’uomo che ha ricevuto più sussidi nella storia, Doge dovrebbe occuparsi di lui.

Trump attacca Musk sui sussidi: scontro acceso tra due ex alleati - Prima o poi doveva succedere: l'escalation della tensione tra Donald Trump ed Elon Musk rischia di costare carissima all'imprenditore sudafricano che rischia di restare vittima della sua stessa ... Secondo msn.com

Trump, nuovo attacco a Musk: "Rivedere sussidi alle sue aziende, senza tornerebbe in Sudafrica' - Il presidente Usa su Truth: 'Elon potrebbe aver ricevuto più sussidi di qualsiasi altro essere umano nella storia. Segnala adnkronos.com