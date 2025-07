Dodo Juve | resta viva questa idea per la fascia ma il brasiliano non è la priorità della dirigenza Il nome in pole position

La Juventus guarda con interesse al mercato delle fasce laterali, e tra i nomi in circolazione spicca ancora Dodô, il terzino brasiliano della Fiorentina. Sebbene non sia la priorità assoluta della dirigenza, il suo nome rimane vivo in orbita bianconera, pronta a valutare tutte le opportunità per rafforzare la rosa. Ricerca di nuovi talenti o conferme già note: i prossimi mesi saranno decisivi per definire il futuro di questo affascinante obiettivo di mercato.

Calciomercato Juve, Dodô osservato speciale: esperienza in Serie A e profilo duttile, ma non è una prima scelta.

Ederson Juve, il brasiliano è un obiettivo fattibile per i bianconeri: l’Atalanta ha messo nel mirino tre giocatori per sostituire il suo numero 13! Tutti i nomi sul tavolo che possono liberare il sudamericano - La trattativa che potrebbe portare Ederson alla Juventus si fa sempre più concreta. Il centrocampista brasiliano, obiettivo interessante per i bianconeri, ha acceso gli interessi della dirigenza juventina.

Video-editoriale del 27.6.2025 Francesco Pio #Esposito resta all'#Inter che punta comunque ad un attacco extra-large, mentre pure la #Juve 'batte il 5' e solo chi è proprio senz'anima può scegliere le vacanze al posto del calcio che conta davvero, ossia il preli Vai su Facebook

Douglas Costa richiesto in Cina e in Qatar. Il brasiliano ci pensa; I tifosi della Juve: MottaOut e Stadium vuoto. Novità sul futuro del tecnico: ecco l'ultima mossa Giuntoli; Juve e Roma su Raspadori: le ipotesi di scambio.

Juventus, resta viva la pista Wesley: occorrono 20 milioni - La Juventus è da sempre attenta alle giovani promesse sparse per tutto il mondo. Riporta msn.com

Jorginho a Repubblica: 'La Juventus resta una grande squadra, Wesley è pronto per l'Europa' - Jorginho, centrocampista del Flamengo, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Repubblica nel corso della quale ha toccato anche l'argomento Juventus, oltre. Lo riporta ilbianconero.com