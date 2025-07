Jaecoo 7 | come va il Suv ibrido da 1.200 km di autonomia e 25 km l a batteria scarica

Il Jaecoo 7, il SUV ibrido del gruppo Chery, si distingue per un’autonomia di ben 1200 km e una sorprendente efficienza nei consumi. A batteria scarica, raggiunge i 14 km/l in autostrada a 130 km/h, e con soli 4 litri si percorrono 100 km nel misto urbano-extraurbano. Un mix di tecnologia cinese, prezzo competitivo, interni curati e dimensioni ideali che lo rendono una scelta intrigante nel segmento SUV. Ma come si comporta nel quotidiano? Scopriamolo insieme.

