Stipendi dal 2026 si potranno conoscere le buste paga dei colleghi | perché aiuta la lotta al gender pay gap

Dal 2026, la trasparenza salariale in Italia cambierà le regole del gioco: grazie alla nuova direttiva Ue, le buste paga dei colleghi diventeranno accessibili, contribuendo a combattere il gender pay gap. In Europa, le donne guadagnano ancora il 13% in meno rispetto agli uomini, ma questa novità rappresenta un passo importante verso equità e pari opportunità nel mondo del lavoro.

In Europa le donne guadagnano il 13% meno degli uomini. Per colmare il divario, da giugno 2026 entra in vigore la direttiva Ue: via il segreto salariale, più trasparenza e obblighi per le aziende.

