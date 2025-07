Sagra della ciliegia a Sant' Alfio dal 4 al 6 luglio

Preparati a vivere un’esperienza dolcissima: da maggio a luglio, Sant’Alfio si trasforma nel cuore pulsante della 15ª Sagra della Ciliegia, un tripudio di sapori, colori e tradizioni. Dal 4 al 6 luglio 2025, assapora la bontà della Ciliegia dell’Etna Dop, con special focus sulla varietà Mastrantoni, simbolo di questa terra fertile e generosa. Non perdere l’occasione di scoprire il tesoro rosso dell’Etna e lasciarti conquistare dal suo gusto unico.

A Sant'Alfio, in provincia di Catania, fervono i preparativi per la 15ª edizione della sagra "La Ciliegia Gioiello dell'Etna", in programma il 4, 5 e 6 luglio 2025. La manifestazione celebra la Ciliegia dell'Etna dop, con particolare attenzione alla varietà Mastrantoni, coltivata sul territorio.