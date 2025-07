Maltempo a Bardonecchia | esonda il Rio Frejus Frane in Valle d’Aosta | un morto a Cogne - Lento ritorno a normalità si lavora per ripulire da detriti

Il maltempo a Bardonecchia e nella Valle d'Aosta continua a scuotere la regione, con l'esondazione del Rio Frejus e frane che hanno causato gravi disagi, tra cui una tragedia a Cogne. Tuttavia, le autoritĂ lavorano incessantemente per ripristinare la normalitĂ , riaprendo svincoli autostradali e riattivando i treni regionali. La situazione resta delicata, ma si intravede un lento ritorno alla stabilitĂ .

Sono stati riaperti gli svincoli autostradali della A32 che ieri erano stati chiusi per allagamenti ed è tornata normale anche la circolazione ferroviaria per quanto riguarda i treni regionali.

