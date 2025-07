Chi vince l’Isola dei Famosi 2025 | il super favorito dal pubblico

L’Isola dei Famosi 2025 sta per concludersi con una finale ricca di suspense, prevista per mercoledì 2 luglio. Nonostante le sfide e le controversie, il pubblico ha già un favorito chiaro, pronto a conquistare il titolo. Con Veronica Gentili alla conduzione, l’incredibile ritorno di Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli come inviato, questa edizione si avvia verso un epilogo emozionante. Ma chi sarà il superstite destinato a trionfare? Scopriamo insieme le previsioni e le ultime scommesse sulla vincitrice dell’isola.

Quella che si conclude mercoledì 2 luglio 2025 è un’edizione dell’ Isola dei Famosi che ha faticato a imporsi, nonostante l’ottimo lavoro svolto dalla conduttrice, Veronica Gentili, il ritorno di Simona Ventura ma da opinionista e l’inviato Pierpaolo Pretelli. E ora che l’estate è ormai entrata nel vivo, la finale dell’ Isola ci promette scintille, ma soprattutto una probabile vincitrice. Ecco cosa dicono le previsioni su chi vincerà l’Isola dei Famosi 2025. Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2025 secondo il pubblico. Ormai è praticamente tutto pronto: il 2 luglio 2025 va in scena la finale dell’ Isola dei Famosi, e poi Canale5 lascia spazio al programma dell’estate per eccellenza, il viaggio nei sentimenti, ovvero Temptation Island. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi vince l’Isola dei Famosi 2025: il super favorito dal pubblico

In questa notizia si parla di: isola - famosi - pubblico - vince

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Mancano una manciata di ore alla finale de L’Isola dei Famosi e il pubblico inizia a chiedersi chi sarà quest’anno a vincere il reality show di Canale 5. A dire la loro sono stati anche gli scommettitori, che hanno stilato una possibile classifica Vai su Facebook

Chi vince l'Isola dei Famosi 2025: classifica finale, i pronostici parlano chiaro https://gay.it/isola-dei-famosi-2025-chi-vince-pronostico-classifica… #Canale5 #IsolaDeiFamosi #Mediaset Vai su X

Chi vince la finale dell’Isola dei Famosi 2025: i pronostici sul vincitore e la classifica delle previsioni; Isola dei Famosi 2025: chi vince la finale? La nostra pagella e le previsioni; Quote vincente Isola dei Famosi 2025: le scommesse sui favoriti.

Isola dei Famosi, chi vince? Per i bookmaker pochi dubbi. Tutte le quotazioni dei naufraghi finalisti - Tutto pronto per la finalissima: mercoledì 2 luglio scopriremo chi, tra i cinque finalisti attualmente in ... Scrive msn.com

Isola dei Famosi, chi vince? Per i bookmaker pochi dubbi: c'è già il naufrago che trionfa - Tutto pronto per il gran finale dell’Isola dei Famosi, mercoledì 2 luglio scopriremo chi, tra i cinque finalisti attualmente in gara, sarà ... Riporta msn.com