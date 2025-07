Espulsi ingiustamente chiedono 2 mln

Una vicenda che solleva profonde questioni di giustizia e diritti umani. Quattro cittadini stranieri, ingiustamente espulsi dall’Italia con accuse di terrorismo poi archiviate, hanno deciso di chiedere un risarcimento di 2 milioni di euro allo Stato. La loro storia, iniziata nel 2022, è un duro monito sulla necessità di garantire un sistema più equo e trasparente. Dopo il rimpatrio coatto, infatti, le conseguenze per famiglie innocenti sono state drammatiche e ingiustificate.

9.53 Espulsi dall'Italia con un'accusa di terrorismo, poi archiviata perché insussistente, tre cittadini marocchini e uno tunisino hanno avviato una causa di risarcimento per due milioni di euro, contro lo Stato italiano. La vicenda risale al 2022: i 4 uomini erano regolarmente in Italia, con permesso di soggiorno e lavoro a tempo indeterminato. Dai loro redditi dipendevano le mogli e i figli minorenni nati in Italia. Dopo il rimpatrio coatto, "gravissimi danni patrimoniali e non", spiega il legale dei 4 nordafricani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

