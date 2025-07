Gazzetta dello Sport | !Napoli la missione Lucca | oggi summit con l’Udinese Conte lo vuole per un attacco dominante

Il Napoli si prepara a rinforzarsi con una mossa strategica: oggi si terrà un summit decisivo con l’Udinese per Lorenzo Lucca. Con Antonio Conte alla guida, i partenopei puntano a un attacco potente, fisico e di grande personalità, pronto a dominare in Italia e in Europa. La missione Lucca rappresenta il passo chiave per rafforzare questa ambizione, portando nel cuore della campagna acquisti un nome di peso.

Antonio Conte vuole un Napoli fisico e dominante, capace di imporsi sui campi italiani ed europei con muscoli, centimetri e personalità. In quest'ottica si inserisce l'assalto a Lorenzo Lucca, il centravanti dell'Udinese che rappresenta il profilo perfetto per affiancare Romelu Lukaku nella prossima stagione. Come riporta Vincenzo D'Angelo sulla Gazzetta dello Sport, oggi potrebbe essere una giornata cruciale per la trattativa: è infatti previsto un summit tra i due presidenti, Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo, legati da storici rapporti di stima.

