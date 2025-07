Ritiro Inter il programma della preparazione estiva 2025-26 | l’anticipazione sulla data di inizio e non solo!

L’Inter si appresta a iniziare il suo ritiro estivo per la stagione 2025/26, segnando un nuovo inizio dopo le delusioni recenti. Secondo anticipazioni esclusive della Gazzetta dello Sport, l’allenamento pre-campionato prenderà il via intorno al 20 luglio, con tante idee innovative di Chivu e dello staff tecnico. Scopriamo insieme le ultime novità e come i nerazzurri si preparano a tornare ai vertici!

Tutte le idee di Chivu e dello staff. L’ Inter si prepara ad archiviare definitivamente la delusione del Mondiale per Club e a voltare pagina. Il ritiro estivo in vista della stagione 202526, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, inizierà indicativamente attorno al 20 luglio, anche se la data ufficiale non è stata ancora fissata. Lo staff tecnico effettuerà le ultime valutazioni nei prossimi giorni, ma le linee guida sono chiare: la preparazione si svolgerà in due fasi ben distinte. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ritiro Inter, il programma della preparazione estiva 2025-26: l’anticipazione sulla data di inizio e non solo!

In questa notizia si parla di: inter - ritiro - programma - preparazione

Ritiro Pepe Reina, la missione scudetto: fermare l'Inter e quel regalo dell'ex Napoli - Venerdì, Pepe Reina tornerà a difendere la porta del Napoli, questa volta con una maglia diversa. Dopo quattro stagioni, l’ex portiere azzurro si prepara a affrontare i suoi ex-compagni in una sfida cruciale per la corsa allo scudetto e per fermare l’Inter, nel giorno in cui potrebbe ricevere un regalo inatteso.

Il programma dell'Inter tra allenamenti e partenza per il Mondiale per Club Per il ritiro estivo bisognerà attendere... Vai su Facebook

Tra Mondiale e avvicinamento alla prossima stagione: il programma estivo dell’Inter; Il ritiro e il centro di allenamento dell'Inter durante il Mondiale per Club FIFA 2025; L'Inter al Mondiale per club: date di raduno, partenza e partite.

Inter: sulla carta il programma in vista della finale è stato rispettato, tutto deciso per la finale - MSN - Inter in ritiro ad Appiano, ultimi preparativi prima della partenza per Monaco e della finale di Champions contro il Paris Saint- msn.com scrive

Inter, il programma durante il Mondiale: due settimane di vacanze e ritiro a Riyad - Il ritiro sarà a Riyad, in Arabia Saudita, già sede della Supercoppa Italiana in programma il 18 gennaio 2023 ... Lo riporta tuttomercatoweb.com