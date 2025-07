Calciomercato Milan spunta anche il baby talento Martim Fernandes

Martim Fernandes del Porto, classe 2006, è l'ultima idea del Milan in questo calciomercato estivo per il ruolo di terzino destro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, spunta anche il baby talento Martim Fernandes

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Il #Milan è interessato a Martim #Fernandes, terzino destro di proprietà del #FCPorto. #ACMilan #Calciomercato #transfers.

Il #Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante. Chi fra questi 4 potrebbe fare al caso di Max #Allegri?

Milan, per la fascia destra piace anche Martim Fernandes del Porto; Milan, nuovo terzino per Allegri: svolta dal Portogallo; Pellegatti spiega: Il Milan 20 milioni per Ahanor, un ragazzo del 2008, non li spende.

Martim Fernandes nel mirino del Milan: sfida a due per la fascia destra - Il Milan esplora nuove opzioni per rinforzare le fasce difensive: l’interesse per Martim Fernandes e altre possibili sorprese dal mercato. Come scrive msn.com

Carlo Pellegatti suggerisce Martim Fernandes per il ruolo di terzino destro - alcune riflessioni interessanti durante il suo ultimo video su YouTube. Si legge su notiziemilan.it