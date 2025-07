Farmacie protesta dipendenti a Roma | Umiliati vogliamo stipendi dignitosi

In piazza a Roma, i dipendenti delle farmacie manifestano con camici, cartelli e bandiere, chiedendo dignità e stipendi equi. Questa protesta segna il primo sciopero nella Capitale, un grido di dolore contro una paga definita “paternalistica” e umiliante da Federfarma. La loro voce si leva forte: vogliamo rispetto e riconoscimento per il lavoro svolto ogni giorno con dedizione e professionalità. È ora di cambiare rotta e ascoltarli davvero.

(Adnkronos) – Camice bianco, cartelli e bandiere. I dipendenti delle farmacie di Roma e del Lazio in piazza a Roma per la prima protesta e il primo sciopero nella Capitale. “Una paghetta paternalistica da parte di Federfarma nei confronti dei lavoratori delle farmacie, è una vergogna e ci sentiamo umiliati. Per questo siamo oggi in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

