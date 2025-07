Un fine settimana di sport per l' Atletica 85 Faenza Bcc | tanti gli atleti che hanno gareggiato ai Campionati Italiani

Un fine settimana intenso e ricco di emozioni per Atletica 85 Faenza Bcc, che ha visto i suoi talenti protagonista ai Campionati italiani. Dalle gare di categoria a Rieti con i promettenti mezzofondisti Pietro Panzavolta e Luca Cattani, alle vittorie nelle categorie master a Misano, tra cui Fiorenza Pierli tra le F45 nei 1.500 metri. Un weekend che sottolinea il forte spirito competitivo e la crescita costante dell’atletica faentina, confermando il suo ruolo di eccellenza nel panorama nazionale.

Fine settimana importante per Atletica 85 Faenza Bcc che, con i suoi allievi mezzofondisti Pietro Panzavolta e Luca Cattani, ha disputato i Campionati italiani di categoria a Rieti le sue atlete ai Campionati italiani master su pista a Misano: vittoria per Fiorenza Pierli tra le F45 nei 1.500. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

