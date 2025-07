Pirelli Scorpion All Season SF3 il quattro stagioni intelligente dedicato ai suv

Alla base del nuovo prodotto c’è un’innovativa tecnologia che garantisce prestazioni eccellenti sia su strada asciutta che bagnata, offrendo ai driver di SUV una soluzione affidabile e versatile tutto l’anno. Pirelli Scorpion All Season SF3 si distingue per la sua capacità di adattarsi alle diverse condizioni climatiche, assicurando sicurezza, durata e comfort in ogni stagione. Scopri come questa eccellenza italiana possa ridefinire il modo di guidare il tuo SUV.

Pirelli amplia la propria offerta per i veicoli “a guida alta” con il nuovo Scorpion All Sean SF3, un pneumatico quattro stagioni progettato e realizzato specificamente per i SUV. Evoluzione del pluripremiato Cinturato All Season SF3, questo nuovo modello unisce versatilità, sicurezza e comfort in ogni condizione climatica, come dimostrato dai risultati ottenuti nei test indipendenti Dekra sulla frenata cumulata. Alla base del nuovo prodotto c’è una progettazione che punta su tecnologie mirate a migliorare l’aderenza, la silenziosità e la durata. L’etichetta europea conferma prestazioni di primo livello, con tutta la gamma lanciata in Classe A per l’aderenza sul bagnato e B per la rumorosità, mentre la marcatura 3PMSF ne certifica l’efficacia anche su superfici innevate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pirelli Scorpion All Season SF3, il quattro stagioni “intelligente” dedicato ai suv

