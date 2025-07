Calciomercato Inter Bonny a Milano per le visite e la firma

Mentre l’Inter conclude il Mondiale per Club, il calciomercato si infiamma con una nuova avventura: Ange Bonny è sbarcato a Milano per le visite mediche e la firma. L’attaccante francese, accolto con entusiasmo dai tifosi, si prepara a scrivere il suo futuro nerazzurro. La città, già vibrante di attesa, si appresta a vivere un’altra emozione nel cuore di questa sessione di mercato.

Nella serata di ieri, proprio mentre l'Inter salutava il Mondiale per Club con la sconfitta contro il Fluminense, Ange Bonny atterrava a Linate. L'attaccante francese è stato accolto da qualche tifoso e si è concesso a foto e autografi di rito prima di raggiungere l'hotel.

