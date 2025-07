Giallo sul concerto di John Legend a Napoli | l’artista non sapevo niente gli organizzatori annullato per poco venduto Ma i contratti erano firmati?

Un'estate napoletana all’insegna della grande musica: il 6 luglio, Piazza del Plebiscito avrebbe dovuto ospitare i concerti di Mary J. Blige e John Legend, due superstar internazionali. Tuttavia, un giallo ha avvolto l’evento, con l’annullamento improvviso per bassi numeri venduti, nonostante i contratti firmati. C’è più di un mistero dietro questa decisione? Scopriamo cosa si cela davvero dietro questa sorpresa che ha lasciato molti fan delusi...

“Domenica 6 luglio, Piazza del Plebiscito ospiterà due concerti straordinari: Mary J. Blige e John Legend “. Una notizia molto interessante per gli appassionati di musica. Il 10 giugno ne è stata data comunicazione ufficiale. Tutto pronto per l’evento Napoli 4Ever, che si chiuderà l’8 luglio con il rapper 50 Cent, ad oggi ancora confermato. Nel comunicato stampa si leggeva “The 4ever Show – Official July 4th Celebration” è prodotto da Dream Loud (New York) e da 50 Cent, con il supporto delle istituzioni locali”. I biglietti sono stati messi in vendita subito dall’11 giugno con prezzi compresi tra i 69,77 e i 111,03 euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giallo sul concerto di John Legend a Napoli: l’artista “non sapevo niente”, gli organizzatori “annullato per poco venduto”. Ma i contratti erano firmati?

