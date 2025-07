Rugani titolare a sorpresa in Real Madrid Juve? Tudor ha preso questa decisione in vista dell’ottavo di finale di oggi | la scelta

In un'epica sfida tra Juventus e Real Madrid, il tecnico Tudor sorprende tutti scegliendo Rugani come titolare, un'inedita mossa che promette emozioni e risposte importanti. La partita di oggi potrebbe segnare una svolta decisiva: scopriamo insieme come questa decisione strategica influenzerà l'esito dell'incontro e i destini delle due grandi del calcio mondiale.

Novità dell'ultima ora nella formazione della Juventus per la sfida al Real Madrid agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Daniele Rugani sarà titolare al centro della difesa bianconera, chiamato a sostituire l'infortunato Savona. Una decisione obbligata per Igor Tudor, che affiderà al difensore toscano la guida del pacchetto arretrato in un match ad altissima tensione. Juventus Mondiale per Club, Rugani guida la difesa: chance importante accanto a Kalulu e Kelly.

