Capello | Juve tieniti stretto Yildiz E Chiellini trovi sul mercato un altro Chiellini

Nel mondo del calcio, la gestione delle risorse e le scelte tattiche sono fondamentali. Juve, capisci di dover mantenere stretto Yildiz e Chiellini, ma sul mercato bisogna cercare un altro leader come loro. L’ex tecnico analizza la sfida contro il Real, sottolineando l’importanza di qualità e umiltà , e pone una domanda cruciale: perché Huijsen è partito? Alla fine, un allenatore sceglie sempre per vincere, non per simpatia...

L'ex tecnico e la sfida dei bianconeri al Real: "Il turco ha qualitĂ e l’umiltĂ del campione, ma mi chiedo come abbiano potuto cedere Huijsen. Kolo Muani titolare e Vlahovic no? Un allenatore sceglie per vincere, non per simpatia.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Capello: "Juve, tieniti stretto Yildiz. E Chiellini trovi sul mercato... un altro Chiellini"

In questa notizia si parla di: chiellini - capello - juve - tieniti

Capello: Juve, tieniti stretto Yildiz. E Chiellini trovi sul mercato... un altro Chiellini.

Chiellini: “In Serie B ho capito cosa volesse dire la Juve” - MSN - Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juve e ora dirigente, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Buffon. Come scrive msn.com

Chiellini, ritorno ufficiale alla Juventus: "Bentornato a casa". Ecco cosa farà - Tuttosport - Esordio in Serie A con i bianconeri che arriva il 15 ottobre, nel match vinto per 1- Segnala tuttosport.com