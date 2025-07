Hanno compiuto un atto incredibilmente scollegato dalla realtà | la furia della Peta contro William e Kate per la cucciolata della loro cagnolina Orla

La recente polemica di PETA contro il Principe William e Kate Middleton per la cucciolata della loro cagnolina Orla ha scosso l’opinione pubblica. L’associazione animalista, nota per le sue battaglie sui diritti degli animali, critica i royals per non aver adottato da rifugi. Una questione che mette in evidenza il delicato equilibrio tra responsabilità reale e etica animale, facendo riflettere su quale sia davvero la priorità nel mondo animale.

La PETA se la prende con il Principe William e la principessa Kate. La polemica inscenata dall’importante associazione mondiale che si batte per i diritti degli animali ha criticato i reali inglesi per aver permesso alla loro cagnolina Orla di avere avuto una cucciolata. Secondo PETA la priorità in campo canino (e felino) sarebbe quella di adottare animali dai rifugi. “Dovrebbero sapere che i rifugi, qui e in tutto il mond o, sono pieni di cuccioli disperati in cerca di una seconda possibilità in una casa amorevole, e che far nascere una cucciolata in mezzo a questa crisi del randagismo è incredibilmente scollegato dalla realtà ”, ha spiegato in un comunicato Elisa Allen, vicepresidente dei programmi di PETA. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Hanno compiuto un atto incredibilmente scollegato dalla realtà”: la furia della Peta contro William e Kate per la cucciolata della loro cagnolina Orla

