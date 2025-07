Avis Montesilvano | gli eventi di luglio tra monumenti musica e donazioni

comunità, offrendo momenti di condivisione e solidarietà. A Montesilvano, luglio si anima tra eventi culturali, concerti coinvolgenti e occasioni di donazione, rendendo questa estate indimenticabile per tutti i partecipanti. Un’occasione imperdibile per scoprire come il cuore della solidarietà possa trasformare il nostro territorio, rafforzando legami e promuovendo un messaggio di speranza e altruismo.

Avis Montesilvano, sempre in prima linea nella promozione della cultura del dono, torna questa estate con una serie di iniziative che uniscono salute, arte e socialità. Quest'anno l'associazione celebra i suoi cinquant'anni di attività (1974–2024) e rinnova il proprio impegno a favore della.

