Dazi Bruxelles pronta all’accordo con Trump | ok a dazi al 10% esclusi vini e aerei

Bruxelles si prepara a un nuovo capitolo nei rapporti con Washington, con un possibile accordo che potrebbe abbassare i dazi al 10%, escludendo vini e aerei. La proposta, appena ricevuta dalla presidente Von der Leyen, apre le porte a negoziati tra Europa e Stati Uniti, promettendo di ridefinire gli equilibri commerciali. È un passo importante verso una collaborazione più stretta, ma quali saranno le implicazioni di questa svolta?

La scorsa settimana, nel corso della cena di lavoro del Consiglio Ue, Von der Leyen ha annunciato di aver ricevuto una controproposta da parte di Washington. Un documento breve che rappresenta un accordo quadro, da cui oggi partiranno le discussioni tra Sefcovic e gli omologhi Usa, Jamieson Greer e Howard Lutnick. Il dossier è blindato ma, secondo quanto riportano alcune fonti interne, sembra che l'intesa riguardi uno scambio reciproco di servizi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, Bruxelles pronta all’accordo con Trump: ok a dazi al 10%, esclusi vini e aerei

In questa notizia si parla di: dazi - accordo - bruxelles - pronta

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative in Svizzera sui dazi doganali, Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare per sospendere le tariffe reciproche, in un contesto di crescente tensione commerciale avviata da Donald Trump.

Via libera della Corte suprema a Trump Trump pressa l'Europa sui dazi, rompe con il Canada e incassa la decisione della Corte suprema che vieta ai... Vai su Facebook

Dazi USA: Bruxelles ottimista su un accordo entro il 9 luglio, ma il dialogo resta ancora sul piano tecnico; Dazi, Trump potrebbe concedere più tempo. Von der Leyen ai leader Ue: “Siamo pronti per un accordo”; La Commissione europea sarebbe pronta a un accordo sui dazi al 10% con gli Stati Uniti.

Bloomberg: l’Ue è pronta ad accettare la proposta Usa di dazi al 10 per cento - L’Unione europea sarebbe pronta ad accettare la proposta di accordo commerciale con gli Stati Uniti che prevede un dazio universale del 10 per cento su molte esportazioni del blocco, ma in cambio chie ... Riporta msn.com

Dazi, Usa-Ue sprint per l’intesa: «Una soluzione equa è possibile» - Ultimo sprint nei negoziati tra Unione europea e Stati Uniti per chiudere un accordo prima del 9 luglio, giorno in cui scade la parziale tregua sui dazi. Scrive ilgazzettino.it