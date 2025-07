Dazi Weber Trump non ci tratti come il Canada e Londra

L'Europa si trova in una posizione di forza, con un peso economico pari a quello degli Stati Uniti. Manfred Weber sottolinea che l’unità tra i Paesi membri è fondamentale per evitare trattamenti ingiusti, come quelli riservati a Canada e Gran Bretagna. È il momento di consolidare la nostra coesione per difendere i nostri interessi e affermare con fermezza il ruolo dell’Europa nel panorama globale. Solo così potremo garantire rispetto e dignità al nostro continente.

ROMA (ITALPRESS) – “L’Unione europea rappresenta il 22% del Pil globale, mentre gli Usa il 25%. Siamo abbastanza alla pari in termini di dimensioni e potere economico. Partiamo da un punto di forza. Trump non può maltrattarci come sta facendo con il Canada, la Gran Bretagna o altri Paesi più piccoli. Il presupposto è l’unità”. Lo dice Manfred Weber, presidente e capogruppo del Ppe al Parlamento europeo, in un’intervista al Corriere della Sera. “E’ stato molto positivo che tutti i leader – Macron, Meloni, Merz – abbiano confermato che è la Commissione a negoziare. Ora siamo nella fase finale. La priorità è porre fine all’incertezza e ottenere chiarezza per le nostre imprese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

