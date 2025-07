Juve | scambio con il Fenerbahce nuovo centrale per Tudor

La Juventus si prepara a rafforzare la difesa con uno scambio strategico con il Fenerbahçe, puntando a un nuovo centrale per soddisfare le esigenze di Tudor. Tra impegni mondiali e trattative di mercato, i bianconeri sono al centro di un fermento che potrebbe cambiare gli equilibri. La presenza di Comolli negli Stati Uniti sottolinea come le negoziazioni siano ormai in fase decisiva: una mossa che potrebbe rivoluzionare il reparto difensivo della Juventus.

I bianconeri vogliono proseguire il proprio cammino al Mondiale per Club, ma intanto continuano a guardare con attenzione al calciomercato Tra campo e calciomercato. Sono giorni intensi in casa Juventus. La presenza di Comolli negli Stati Uniti è la conferma di come molte trattative presto potrebbero entrare nel vivo. Nelle ultime ore è venuta fuori un possibile scambio con il Fenerbahce. Stando alle informazioni di Fanatik, il club allenato da Mourinho avrebbe messo nel mirino Douglas Luiz per rinforzare il reparto di centrocampo. E sappiamo come il brasiliano non rientra nei piani di Tudor. Juve: scambio con il Fenebahce, nuovo centrale per Tudor (Lapresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it