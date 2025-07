Inneggia all' Isis nei suoi video sui social scatta la perquisizione per un 24enne

Una giovane vita è stata messa sotto la lente della legge a causa di contenuti estremisti diffusi online. Un ragazzo di 24 anni, di origine marocchina e residente in provincia di Bologna, è stato perquisito dalla Polizia su disposizione della Procura, nell’ambito di un’indagine su presunte attività di propaganda extremista. La vicenda solleva ancora una volta il delicato equilibrio tra libertà di espressione e sicurezza pubblica, evidenziando l’importanza di agire con fermezza contro ogni forma di radicalizzazione.

Un giovane di 24 anni, di origine marocchina, è stato oggetto di una perquisizione da parte della Polizia, su disposizione della Procura di Bologna, nell'ambito di un'indagine condotta per sospetti legati alla diffusione di contenuti estremisti online. Il ragazzo, che ha vissuto in provincia.

