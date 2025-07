Anche Minni compie stragi in Minnie’s Midnight Massacre dai produttori di Winnie Pooh Sangue & Miele

Scopri l'oscura rivisitazione di Minnie in "Minnie's Midnight Massacre", un inquietante corto horror che trasforma il classico in un incubo. Con immagini esclusiva appena rilasciate, questa produzione low-budget, firmata dai creatori di Winnie Pooh: Sangue & Miele, promette di sconvolgere i fan dei personaggi Disney. Un mix di nostalgia e terrore che vi lascerà senza fiato: siete pronti ad entrare nel mondo oscuro di Minnie?

√ą stata diffusa la prima immagine ufficiale di Minnie's Midnight Massacre, dove la Minni del corto Steamboat Willie (ormai di pubblico dominio) segue il suo partner Mickey nelle riletture horror dei classici. Film a bassissimo budget, √® coprodotto dai responsabili di Winnie Pooh: Sangue & Miele.

Minni diventa una spietata killer nella prima foto dell'horror Minnie's Midnight Massacre - Nella prima immagine di Minnie's Midnight Massacre, Minni si trasforma in una spietata killer, portando i personaggi Disney in territori inaspettati e oscuri.

