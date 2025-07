Tour 140 anni del Resto del Carlino sfoglia lo speciale per le tappe di Ascoli e Fermo

Il Resto del Carlino celebra 140 anni di informazione e comunità con un emozionante tour che coinvolge le principali città, aprendo le porte delle redazioni ai lettori. Un’occasione unica per incontrare istituzioni, personaggi di spicco, star della musica e dello sport, in eventi gratuiti e accessibili a tutti. La tappa di Ascoli, oggi alle 18 nel Chiostro Maggiore di San Francesco, promette momenti di condivisione e scoperta: non mancate!

Il Resto del Carlino festeggia i suoi 140 anni con un tour che attraversa le città e apre le redazioni ai lettori. Gli eventi, gratuiti e aperti a tutti, vedranno sul palco istituzioni, personaggi di spicco, volti noti e le stelle della musica e dello sport. I 140 anni del Carlino: il nostro speciale La tappa di Ascoli. Oggi il tour arriva ad Ascoli e dalle 18 illumina il Chiostro Maggiore di San Francesco. Interverranno i sindaci di Ascoli e San Benedetto, Marco Fioravanti e Antonio Spazzafumo, insieme al commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Ospite anche l’attrice Iole Mazzone, nipote dell’indimenticabile Carlo, il nuovo presidente dell’Ascoli Calcio Bernardino Passeri e l’ex mister Massimo Silva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tour 140 anni del Resto del Carlino, sfoglia lo speciale per le tappe di Ascoli e Fermo

In questa notizia si parla di: tour - anni - carlino - ascoli

“I miei meravigliosi anni ’80?: Nino D’Angelo in tour da Palermo a Napoli” - Nino D’Angelo torna protagonista nell’estate 2025 con il tour “I Miei Meravigliosi Anni ’80”, che attraversa Palermo, Napoli e tutta Italia.

Ascoli - Il Resto del Carlino | Ascoli Piceno Vai su Facebook

Tour 140 anni del Resto del Carlino, sfoglia lo speciale per le tappe di Ascoli e Fermo; Ascoli in crescita. Turismo e cantieri, la città cambia pelle pensando al futuro; Festa grande al chiostro: il Carlino compie 140 anni.

Tour per i 140 anni del Carlino, sfoglia lo speciale della tappa di Macerata - Macerata, 30 giugno 2025 – Il tour organizzato per i 140 anni del Resto del Carlino arriva anche nella città di Macerata con l’incontro “Caffé Carlino” per dare voce ai protagonisti del territorio. Riporta msn.com

Rita Pavone, ritorno ad Ascoli: "Felice di avere lasciato il segno" - Rita Pavone torna ad Ascoli per la prima volta dagli anni Sessanta e apre domani la Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, con Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro ... Come scrive msn.com