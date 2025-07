Delitto di Garlasco l’avvocato di Stasi | Sulla scena del crimine più di una persona Alberto un bravo ragazzo che meritava una vita diversa

Il delitto di Garlasco continua a dividere opinioni e a suscitare emozioni profonde. L’avvocato Antonio De Rensis, tra i difensori di Alberto Stasi, si immerge nelle questioni ancora oscure di questa tragica vicenda, sostenendo che più persone erano presenti sulla scena del crimine di quanto finora si sia creduto. Con una presa di posizione decisa, invita a riflettere sulle indagini in corso e sulla complessità di una verità ancora da scoprire.

Più persone erano presenti sulla scena del delitto di Garlasco: ne è convinto l'avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi e detenuto nel carcere di Bollate da 10 anni, intervenuto alla trasmissione Filorosso, in onda su Rai 3. De Rensis ha sottolineato l'importanza delle indagini in corso: "Ho letto le carte. Non ho dubbi. Io ho un'idea, ma un avvocato serio non deve esprimere le proprie idee. Ritengo che sulla scena fosse presente più di una persona, con ruoli diversi, però le mie idee, che ovviamente ho, me le tengo strette".