di Mauro Munno Juventus Women, si chiude per Pavan. con. Bergamaschi a Roma. Lo scambio è a 3! La classe 2004 andrà in prestito a Como. Alla fine il cerchio non quadra ma triangola. Matilde Pavan alla Juventus Women è un'operazione che si è sbloccata e che si chiuderà, in un modo 'strano'. Vi avevamo raccontato dello stallo precedente: la Juve in accordo con la giocatrice ma l 'Inter a sua volta in accordo con la Roma per uno scambio con Glionna. Tutte le parti in causa – non ultima l'agenzia che cura l'interesse delle giocatrici – hanno trovato il modo per accontentare tutti e tutte. Sul tavolo è stato inserito il nome di Valentina Bergamaschi (precedentemente proposta dalla Juve in scambio all'Inter per Cambiaghi) che ha sbloccato la situazione perché profilo gradito nella Capitale.