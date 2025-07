Taekwondo, cercasi eredi di Dell’Aquila e Alessio. Finora l’Italia resta dipendente dai suoi due fenomeni.

Il taekwondo italiano sta cercando nuovi eredi per continuare l’eredità di Dell’Aquila e Alessio, protagonisti indiscussi degli ultimi anni. Mentre il nuovo ciclo olimpico si avvicina, l’obiettivo è scoprire talenti emergenti che possano alzare l’asticella e portare nuove medaglie alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La strada è ancora lunga, ma il futuro del taekwondo azzurro potrebbe riservare sorprese entusiasmanti.

Il nuovo ciclo olimpico è cominciato più o meno sulla falsariga del precedente per il taekwondo italiano, trascinato dai grandi risultati delle sue due punte di diamante Vito Dell’Aquila e Simone Alessio in attesa di capire se qualche seconda linea sarà in grado di alzare l’asticella aumentando di conseguenza le possibili carte da medaglia azzurre verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Dell’Aquila è ormai stabilmente ai vertici globali della categoria -58 kg da un lustro abbondante e vanta un palmarès ricchissimo a soli 24 anni, dopo aver conquistato sia il titolo iridato che l’oro a cinque cerchi oltre a due vittorie continentali. 🔗 Leggi su Oasport.it