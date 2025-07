Nessuna pista Muller | arriva la smentita da Venerato

Dopo le voci che avevano acceso l’entusiasmo dei tifosi, arriva una smentita decisa da Venerato: nessuna pista Muller per il Napoli. Le indiscrezioni provenienti dalla Spagna avevano alimentato speranze e interrogativi, ma ora è tempo di fare chiarezza. In un mercato così dinamico, le conferme sono la chiave per capire le vere strategie del club. Ecco cosa c’è da sapere.

Nelle scorse ore dalla Spagna era emersa un’indiscrezione clamorosa: il Napoli starebbe valutando l’ingaggio di Thomas Muller. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Nessuna pista Muller: arriva la smentita da Venerato

In questa notizia si parla di: muller - nessuna - pista - arriva

Muller a Miami con Messi?: «Non ho ancora parlato con nessuno, non escludo nessuna soluzione» - Le voci su un possibile approdo di Thomas Müller a Miami, accanto a Lionel Messi, stanno facendo il giro del mondo.

“Ho vinto la Sprint senza essere il più veloce, mentre nelle altre gare accadeva diversamente. Oggi non lo ero ma è arrivata lo stesso la vittoria. Bisogna lavorare sul T3 e provare a essere più vicini ad Alex e Pecco. Le mie condizioni dopo la caduta? Quando Vai su Facebook

Nessuna pista Muller: arriva la smentita da Venerato; Osimhen rientra al Napoli, ma il futuro può attendere; Thomas Muller, l’ultimo ballo con il Bayern prima di decidere il futuro: 7 club sulle sue tracce.

Nessuna pista Muller: arriva la smentita da Venerato - Nessuna pista Muller: arriva la smentita da Venerato Nelle scorse ore dalla Spagna era emersa un’indiscrezione clamorosa: il Napoli starebbe valutando ... Riporta forzazzurri.net

Muller non esclude la pista USA: “Mi sto informando sulla vita negli Stati Uniti, ma ancora non so” - MSN - A parlare del proprio futuro è stato lo stesso Muller ai microfoni di Sky Germania: “Mi sto informando della vita negli Stati Uniti”, ha dichiarato, specificando però di non aver ancora ... Secondo msn.com