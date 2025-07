Banda di scassinatori fermata in centro avevano in auto undici mazzi di chiavi modificate

Una notte di controlli intensi ha portato alla cattura di una banda di scassinatori a Giarre, sorpresa con ben undici mazzi di chiavi modificate nascosti in auto. I carabinieri, impegnati in servizi nelle zone centrali e periferiche, hanno risposto prontamente a un segnale d’allarme, scongiurando potenziali furti e assicurando maggiore sicurezza alla comunità . Un intervento decisivo che dimostra come il patrimonio e la tranquillità dei cittadini siano sempre tutelati.

I carabinieri della compagnia di Giarre hanno effettuato una serie di posti in centro e nelle periferie del paese. Durante i servizi notturni una pattuglia radiomobile ha controllato una autovettura, che aveva attirato la loro attenzione a causa delle precarie condizioni della carrozzeria. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: centro - banda - scassinatori - fermata

