A Milo 100 Vini 1000 Stelle Tutti pazzi per Jazz e Pizza

evento imperdibile per gli amanti del buon vino, della musica jazz e delle delizie della pizza. Mercoledì 2 luglio alle 20.30, il Vecchio Mulino di Milo si trasforma in un palcoscenico di emozioni, unendo sapori e ritmi in un’atmosfera magica. Non perdere l’occasione di vivere una serata all’insegna di convivialità e cultura, dove ogni sorso e ogni nota ti condurranno in un viaggio indimenticabile. Ti aspettiamo!

Mercoledì 2 luglio alle 20.30 nel Vecchio Mulino di Milo torna la serata “100 Vini, 1000 Stelle – Tutti pazzi per Jazz e Pizza”, in programma. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Milo in collaborazione con il Comune e l’Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino), si conferma un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: milo - vini - stelle - tutti

A Milo torna “100 Vini, 1000 Stelle – Tutti pazzi per Jazz e Pizza; Farmacie, dipendenti in protesta a Roma: “Umiliati, vogliamo stipendi dignitosi”; Riposto celebra l’impegno civico e la promozione del territorio.

A Milo torna “100 Vini, 1000 Stelle – Tutti pazzi per Jazz e Pizza” - Dopo il successo dello scorso anno, torna a Milo l’attesissima serata “100 Vini, 1000 Stelle – Tutti pazzi per Jazz e Pizza”, in programma mercoledì 2 luglio alle ore 20. blogsicilia.it scrive

A Milo, “100 Vini, 1000 Stelle Tutti pazzi per Jazz e Pizza” - I partecipanti potranno degustare oltre 100 etichette selezionate dalla Guida Prosit 2025, accompagnate da fragranti tranci di pizza sfornata al momento ... Come scrive cataniatoday.it