Neonati sepolti in giardino a Parma i genitori di Chiara dopo udienza | Molte domande parleremo più avanti

Una vicenda che scuote Parma: i genitori di Chiara P., accusata di aver sepolto i suoi neonati nel giardino di casa, dopo l'udienza si mostrano riservati e pieni di domande ancora senza risposta. La decisione della Corte di autorizzare una perizia psichiatrica apre nuovi scenari sulla giovane. Ma quali saranno le risposte che arriveranno nel corso del processo? Continueremo a seguire questa drammatica vicenda, perché la verità deve emergere.

I genitori della 22enne Chiara P., accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli neonati nel giardino di casa a Parma, hanno lasciato l'aula di tribunale ieri con poca voglia di parlare. Nel corso dell'udienza, la Corte ha acconsentito alla perizia psichiatrica sulla studentessa. "Ci sono tante domande, ma ci sarĂ tempo per parlare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

