Trump nuovo attacco a Musk | Rivedere sussidi alle sue aziende senza tornerebbe in Sudafrica’

Donald Trump torna a scuotere le acque della politica e dell’economia con un nuovo attacco a Elon Musk. Il presidente degli Stati Uniti ha suggerito di rivedere i sussidi federali alle aziende di Musk, insinuando che senza questi incentivi, l’innovativo imprenditore dovrebbe tornare in Sudafrica. Un commento che accende ancora di più il dibattito sul ruolo dei sostegni pubblici all’industria tecnologica e spaziale. Ma cosa potrebbero implicare queste dichiarazioni?

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che andrebbero rivisti i sussidi federali alle aziende di Elon Musk, senza i quali l'amministratore delegato di Tesla ''probabilmente dovrebbe tornare in Sudafrica''. Perché senza sussidi, ha sottolineato il presidente americano su Truth social, per Musk ''non ci sarebbero più lanci di razzi, satelliti, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

