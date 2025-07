Video e post di propaganda jihadista | a Bergamo un nuovo influencer del terrore | GUARDA

Un 24enne di origini marocchine è diventato il nuovo volto della propaganda jihadista a Bergamo. Attraverso social media, ha diffuso reel e post che richiamano l'estremismo e le gesta del terrorismo internazionale, alimentando un clima di paura e radicalizzazione. Questa scoperta solleva preoccupazioni sulla diffusione dell'odio online e sulla necessità di un intervento tempestivo per contrastare l'ideologia violenta. Un episodio che ci invita a riflettere sull'importanza della vigilanza nel mondo digitale.

Aveva postato sui social media numerosi reel e post che richiamavano la propaganda jihadista tipica di organizzazione terroristiche come l'Isis. Tra questi, numerosi canti e video e altri contenuti multimediali che richiamano, tra l'altro, gesta di mujaheddin dello Stato Islamico, autori di azioni suicide in nome e per conto di tale organizzazione terroristica, o richiami al jihad armato. Per questo motivo, un 24enne di origini marocchine, domiciliato in provincia di Bergamo, è stato individuato e sottoposto a perquisizione personale e informatica dalla Polizia di Bologna per il reato di istigazione a delinquere commessa attraverso strumenti.