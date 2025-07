Truffa ai danni dello Stato per il film di Kaufmann aperta un' inchiesta parallela

Un nuovo capitolo si apre nel caso Kaufmann, con una truffa ai danni dello Stato che coinvolge un misterioso giro di denaro. L’inchiesta parallela svela un possibile inganno: il 46enne, già sotto accusa per duplice omicidio, potrebbe essere stato raggirato da chi ha ottenuto i 900 mila euro. Uno scenario che complica ulteriormente la trama e solleva interrogativi sul vero volto di questa intricata vicenda.

