Il giornalista perfetto per un mondo impresentabile | Enrico Mentana lo specchio di un sistema mediatico che ha smesso di informare per costruire consenso

In un panorama mediatico compromesso e spesso ingannevole, Enrico Mentana si distingue come il volto più raffinato e rappresentativo di un sistema che ha smesso di informare per manipolare. Non il più servile, ma il più abile nel simulare una libertà apparente, Mentana incarna le contraddizioni di un mondo in cui la verità spesso si perde tra le pieghe della costruzione del consenso. C’è un motivo per cui il suo ruolo è così cruciale…

Mentana (ebreo sionista), in questo sistema, non è il più servile, ma il più raffinato. Il più rappresentativo. È lì che risiede il suo potere: nella perfetta simulazione della libertà, nella competenza a selezionare ciò che può esistere nello spazio della parola pubblica C'è un motivo per cu.

