Morto Saverio Indrio | addio allo storico doppiatore di Dwayne Johnson

Oltre a The Rock, era stato la voce di Mister Satan in Dragon Ball e del sindaco Quimby ne I Simpson. L'attore e doppiatore aveva 61 anni È morto a 61 anni il doppiatore Saverio Indrio, amata voce italiana di diversi personaggi, da Dwayne "The Rock" Johnson nel mondo del cinema fino a quello delle serie animate, da Dragon Ball a I Simpson. Indrio si è spento nella notte tra il 29 e il 30 giugno: le cause del decesso non sono ancora state rese note. A darne notizia è stata la pagina Facebook "Le voci del doppiaggio", molto seguita dagli appassionati di questo particolare settore. "Apprendiamo con dolore, della scomparsa di Saverio Indrio, una delle voci più imponenti e riconoscibili del doppiaggio italiano" recita il post . 🔗 Leggi su Movieplayer.it