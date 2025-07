Bancomat dal 1° luglio 2025 scattano le nuove commissioni | aumenti in vista per acquisti online

Dal 1° luglio 2025, le regole delle commissioni Bancomat cambiano, segnando un passo importante per gli utenti. Mentre i prelievi allo sportello restano invariati a 0,47 euro, le operazioni online subiranno aumenti, con tariffe proporzionali all'importo. Un cambiamento che potrebbe influenzare le vostre abitudini di pagamento digitali. Restate aggiornati e scoprite cosa comporta questa novità per il vostro portafoglio.

