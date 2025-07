Scarlett Johansson porta sul red carpet un abito rosso Prada e 49 carati di diamanti

ha catturato l’attenzione di tutti con il suo look audace e raffinato, impreziosito da 49 carati di diamanti che brillano come stelle. La sua eleganza senza tempo e il tocco di Prada hanno trasformato il red carpet in un vero spettacolo di stile e sofisticatezza. Un esempio di classe che lascia il segno, dimostrando ancora una volta perché è una delle icone di moda più ammirate al mondo. Scarlett Johansson incarna il perfetto mix tra glamour e raffinatezza, elevando ogni evento a livello superiore.

Shanghai si è accesa di riflessi rubino per la première di Jurassic World Rebirth, con Scarlett Johansson è apparsa sul red carpet con un abito WOW. Un vestito lungo in raso rosso fuoco, realizzato su misura da Prada, dritto e lineare, privo di fronzoli ma carico di intensità visiva. Un richiamo immediato a un’estetica anni ’90 rivisitata in chiave attuale, che rifugge gli eccessi per concentrarsi sulla forza pura della forma. Scarlett Johansson conquista Shanghai con un abito rosso fuoco e oltre 49 carati di diamanti. Non c’erano spacchi vertiginosi né scollature profonde: solo una linea fluida e un taglio leggermente accennato sul décolleté. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Scarlett Johansson porta sul red carpet un abito rosso Prada e 49 carati di diamanti

