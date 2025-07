Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al Nassr fino al 2027 | 208 milioni a stagione il contratto più ricco della storia del calcio

L’obiettivo dichiarato è chiaro: Cristiano Ronaldo dimostra ancora una volta di essere un’icona globale, capace di reinventarsi e dominare anche oltre il campo. Con questa firma, non solo rafforza la sua leggenda, ma si prepara a scrivere nuove pagine di storia, lasciando un segno indelebile nel mondo del calcio e degli affari. La sfida adesso è tutta sua: continuare a ispirare, innovare e conquistare nuovi traguardi.

Sembrava finita. Invece, è appena ricominciata. A quasi 40 anni, Cristiano Ronaldo firma il rinnovo con l’Al Nassr fino al 2027, consolidando la sua posizione come l’atleta più pagato del pianeta. Uno stipendio da oltre 208 milioni a stagione, bonus extra milionari, staff personale, jet privato e addirittura il 15% delle quote del club: un contratto non solo sportivo, ma un’operazione economica colossale. L’obiettivo dichiarato è chiaro: giocare il Mondiale 2026 con il Portogallo, e forse puntare al traguardo dei 1000 gol in carriera. Nulla è impossibile. L’età? Solo un numero per chi, come lui, ha riscritto le regole del tempo e del calcio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al Nassr fino al 2027: 208 milioni a stagione, il contratto più ricco della storia del calcio

