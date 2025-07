Roma via alla fase due | Mikautadze primo obiettivo per l’attacco

Roma si prepara a svoltare: via alla fase due, con Mikautadze come primo obiettivo per l’attacco. Dopo settimane di manovre e operazioni contabili, i giallorossi sono pronti a rafforzare la rosa secondo le richieste di Gasperini, puntando su cinque titolari, con almeno due pronti al raduno del 13 luglio. Ora tocca a Massara agire sul mercato, partendo dalla sostituzione di Abraham: serve un centravanti di peso per affrontare la nuova sfida.

Dopo settimane dedicate a operazioni in uscita e manovre contabili per rispettare i vincoli UEFA, la Roma può finalmente dedicarsi al rafforzamento della rosa. Le richieste di Gian Piero Gasperini sono chiare: cinque titolari, almeno due entro il raduno del 13 luglio. Ora tocca a Frederic Massara muoversi sul mercato in entrata. Il primo tassello da riempire è quello lasciato libero da Tammy Abraham, ceduto al Besiktas. Serve un centravanti duttile, di movimento, che sappia legare il gioco: il nome in cima alla lista è quello di Georges Mikautadze, come riporta il Corriere dello Sport. Occasione d’oro dal Lione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, via alla fase due: Mikautadze primo obiettivo per l’attacco

In questa notizia si parla di: roma - primo - fase - mikautadze

Primo rapporto infermieristico a Roma: investimenti, retribuzioni e uniformità territoriale - Durante un incontro a Roma, è stato presentato il primo rapporto sulle professioni infermieristiche, rappresentando un'importante evoluzione per il settore.

Mercato Roma, piace Mikautadze dopo la retrocessione del Lione: concorrenza e richiesta. La retrocessione d’ufficio del Lione in Ligue 2 a causa della complicata situazione finanziaria consente ai club europei di guardare con particolare attenzione e i Vai su Facebook

NOI SIAMO LA ROMA? (@NOISIAMOLAROMA3) Vai su X

Mikautadze e Senesi nel mirino, Cherubini e Romano verso l’addio - Roma news; Georgia, Mikautadze da record: capocannoniere degli Europei, statistiche come Ronaldo e Platini; Roma, via alla fase due: Mikautadze primo obiettivo per l’attacco.

Roma, Gasperini punta su Taylor dell’Ajax per il centrocampo e Mikautadze per l’attacco dal Lione - Roma punta su nuovi acquisti come Kenneth Taylor e Georges Mikautadze per rinforzare centrocampo, difesa e attacco, con l’obiettivo di tornare a competere in Champions League sotto la guida di Gasperi ... Secondo gaeta.it

Roma sul mercato: occhi su Mikautadze e Senesi. Cherubini e Romano piacciono a Sassuolo e Torino - NEWS DELLA GIORNATA – Tutte le news della giornata giallorossa raccolte per voi in un solo articolo: buona lettura! Da msn.com