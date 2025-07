Dispersi in mare a Taranto trovato in mare il sedile del motoscafo Continuano le ricerche dei tre

Dopo oltre 48 ore di intense ricerche, la speranza si unisce al dolore nel Golfo di Taranto. La scoperta di un sedile bianco in mare alimenta le attese e le preoccupazioni sulle sorti dei tre uomini ancora dispersi, mentre il tragico ritrovamento del corpo di Claudio Donnaloia getta un’ombra di tristezza. Le operazioni di ricerca proseguono con determinazione, nel tentativo di ricongiungere le famiglie a i loro cari.

Le operazioni vanno avanti da quasi 48 ore. Si cercano tre dei quattro uomini ancora dispersi, il corpo senza vita di Claudio Donnaloia, 73 anni, è stato riconosciuto dai familiari. Ora la zona Sar è al centro del Golfo di Taranto, dove è stato trovato un sedile bianco. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Dispersi in mare a Taranto, trovato in mare il sedile del motoscafo. Continuano le ricerche dei tre

Taranto. Trovato un corpo in mare,potrebbe essere uno dei 4 settantenni dispersi da ieri. Il gruppo era partito domenica 29 giugno dal Molo Santa Lucia a bordo di un motoscafo semicabinato di circa 7 mt.le ricerche sono iniziate la sera dopo la segnalazione

È di Claudio Donnaloia, di 73 anni, il più grande dei quattro diportisti di Taranto dispersi in mare da ieri, il corpo ritrovato questo pomeriggio da un pattugliatore della Guardia di finanza

